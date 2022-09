Kinodvor s filmi za otroke in mlade v bolnišnici

Ljubljana, 19. septembra - Kinodvor je v okviru mednarodnega projekta z novim šolskim letom omogočil dostop do filmov otrokom in mladim, ki se zdravijo v bolnišnicah. Prek spletne platforme Film v bolnici ponuja izbor kakovostnih filmov različnih dolžin, zvrsti in žanrov za različne starostne skupine.