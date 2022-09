V Grosupljem z izgradnjo še drugega zadrževalnika nad težave s poplavami

Grosuplje, 19. septembra - V Grosupljem so končali gradnjo zadrževalnika Veliki potok, s katerim naj bi v veliki meri rešili težave s poplavami do obsega 100-letnih vod. Pred poplavami bo ščitil predvsem središče mesta. Zadnje dni, ko so del države zajele obilne padavine, je tudi že uspešno prestal prvi preizkus.