Balonarsko svetovno prvenstvo za zdaj po načrtih

Murska Sobota, 19. septembra - Svetovno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni FAI poteka po načrtih, čeprav je vreme nekoliko okrnilo sobotno slovesnost ob odprtju tekmovanja. Za piloti so že trije poleti, plinski baloni so med tem pristali južno od Kaposvarja na Madžarskem, posebno pozornost med obiskovalci pa so zbudili baloni posebnih oblik.