Pogreb kraljice Elizabete II. ogromen varnostni zalogaj

London, 19. septembra - Pogreb britanske kraljice Elizabete II. je vrhunec dogajanja po njeni smrti pred 11 dnevi in glede na ocene velja tudi za največjo varnostno operacijo v Združenem kraljestvu doslej. Več tisoč policistov mora namreč poskrbeti za varnost ogromnih množic in dolgega seznama več sto članov tujih kraljevih družin, voditeljev in drugih dostojanstvenikov.