Strokovnjaki laboratorijske medicine na kongresu v Portorožu

Portorož, 19. septembra - Danes in v torek v Portorožu potekata povezana kongresa strokovnjakov s področja klinične kemije in laboratorijske medicine. Glavne teme razprave so umetna inteligenca, tekoče biopsije in diagnostika ledvičnih ter ščitničnih obolenj, so sporočili iz Slovenskega združenja za klinično kemijo in laboratorijsko medicino.