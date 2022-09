Vreme: Jasnilo se bo

Ljubljana, 19. septembra - Danes se bo dopoldne jasnilo. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo posamezne kratkotrajne plohe, verjetnejše v vzhodni Sloveniji. Ponekod bo pihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo najmanj na Primorskem. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne bo predvsem na vzhodu možna kakšna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod drugod severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod 0, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 15 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo deloma sončno, več spremenljive oblačnosti bo na vzhodu, popoldne bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V četrtek kaže na sončno vreme, ponekod bo še pihal veter severnih smeri. Jutra bodo še mrzla in ponekod meglena.

Vremenska slika: Ponoči je naše kraje hitro prešla neizrazita hladna fronta. Naši kraji so na vzhodnem robu območja visokega zračnega tlaka s središčem nad zahodno Evropo. Od severozahoda doteka k nam razmeroma hladen in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno od nas in ob severnem Jadranu pretežno jasno. Drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo predvsem v krajih vzhodno od nas nastalo nekaj ploh. V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ob Jadranu pa precej jasno. Popoldne bo predvsem v krajih vzhodno od nas možna kakšna manjša ploha.