Orkan Fiona pustošil po Portoriku

San Juan, 19. septembra - Orkan Fiona je v nedeljo dosegel Portoriko z vetrovi hitrosti 140 kilometrov na uro, pri čemer je povzročil zemeljske plazove, prekinil oskrbo z elektriko za več tisoč odjemalcev in celo trgal kose asfalta s cest. Z najbolj prizadetih območij so evakuirali več kot tisoč ljudi in jih poslali v zavetišča, poročajo ameriški mediji.