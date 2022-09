V četrtfinalu Davisovega pokala kot zadnja še Španija

Ljubljana, 18. septembra - Znani so vsi udeleženci najboljše osmerice v teniškem tekmovanju za Davisov pokal, ki se bodo merili v četrtfinalu v Malagi konec novembra. Danes sta si napredovanje zagotovili še Španija in Hrvaška, že prej pa Nemčija, Italija, Nizozemska, ZDA, Kanada in Avstralija.