Primorske novice o tragediji v celjski bolnišnici (19. 9.)

Koper, 18. septembra - Jasna Arko v komentarju Celjski eksces - sramota za zdravstvo piše o nedopustnosti zamenjave identitet bolnikov v celjski bolnišnici in o napakah, ki so do tega privedle. Avtorica je prepričana, da bi moral vsak sokrivec prevzeti odgovornost, ter da tovrstni primeri krnijo ugled zdravstva in vzbujajo strah, da bi se kaj takega lahko ponovilo.