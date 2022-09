Slovenj Gradec, 18. septembra - Rokometaši Slovenj Gradca so na povratni tekmi uvodnega kroga evropskega pokala EHF po podaljšku premagali izraelsko ekipo Maccabi Rishon Lezion z 38:32 (34:30, 15:13) in se uvrstili v drugi krog. Prvo tekmo so izgubili s 27:31.