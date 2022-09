Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (17. in 18. 9.)

Ljubljana, 18. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je predor Karavanke od sobote spet prevozen za vsa vozila, tudi za avtobuse in tovornjake. Pisale so še o tem, da se bo pogreba pokojne britanske kraljice Elizabete II. med drugimi udeležil tudi slovenski predsednik Borut Pahor, ter o snegu, ki je pobelil Kredarico in Kanin.