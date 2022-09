Monza za prvo zmago v sezoni premagala Juventus, Udinese boljši od Interja

Rim, 18. septembra - V italijanski nogometni ligi so v popoldanskih nedeljskih tekmah 7. kroga za presenečenje poskrbeli igralci Monze. Za prvo zmago v sezoni so premagali Juventus z 1:0. V slovensko obarvanem obračunu pa sta Jaka Bijol in Sandi Lovrić z Udinesejem s 3:1 premagala Inter Samirja Handanovića. Začasno je videmska ekipa tudi prva na lestvici.