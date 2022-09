Berlin, 18. septembra - Košarkarji Nemčije so osvojili bronasto medaljo na 41. evropskem prvenstvu v Berlinu, potem ko so danes premagali Poljsko z 82:69 (19:14, 36:23, 54:49). Zanje je to tretja medalja na evropskih prvenstvih; 1993 so bili zlati, 2005 pa srebrni.