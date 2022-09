Jadralca Tina Mrak in Jakob Božič deseta na EP v Turčiji

Izmir, 18. septembra - Slovenska jadralca Tina Mrak in Jakob Božič sta se na evropskem prvenstvu v razredu 470 v turškem Cesmeju na prvem velikem skupnem tekmovanju uvrstila v regato za medalje in prvenstvo končala na 10. mestu. Osvojila sta 96 točk, v regati najboljše deseterice EP pa sta bila šesta. Naslov sta osvojila Šveda Anton Dahlberg in Lovisa Karlsson.