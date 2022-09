Tudi danes zastoji na nekaterih mejnih prehodih, prav tako ponekod na avtocestah

Ljubljana, 18. septembra - Na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško so tudi danes zastoji. Najdlje čakajo osebna vozila za vstop v Slovenijo na Gruškovju, in sicer od ene do dve uri. Zastoji so tudi ponekod na avtocestah, med drugim na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, kjer je trenutno zastoj dolg en kilometer.