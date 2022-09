Rašnov, 18. septembra - Slovenski smučarski skakalci, Nika Prevc, Patrik Vitez, Urša Bogataj in Peter Prevc, so danes osvojili drugo mesto v konkurenci mešanih parov na tekmi poletne velike nagrade v smučarskih skokih v Rašnovu. Zmagala je Avstrija, tretje mesto so zasedli Norvežani.