Ljubljanski policisti zbirajo obvestila o ropu v Goričanah

Ljubljana/Medvode, 18. septembra - Policisti so bili okoli polnoči obveščeni o ropu v Goričanah, kjer je do moškega v gostinskem lokalu prišla skupina okoli petih mlajših moških, ga zvlekla iz lokala, pretepla in okradla. Zaradi poškodb so ga reševalci odpeljali v UKC Ljubljana. Policisti o okoliščinah še zbirajo obvestila, ki bi pripomogle k izsleditvi storilcev.