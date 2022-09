Vreme: Povečini sončno

Popoldne se bo v severnih krajih oblačnost povečala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 21 stopinj Celzija. Ponoči se bo prehodno pooblačilo, predvsem v vzhodni polovici Slovenije bo v drugi polovici noči in zjutraj ponekod rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, ob morju okoli 13 stopinj Celzija. V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo posamezne kratkotrajne plohe, verjetnejše v vzhodni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. V sredo se bo po bolj oblačnem jutru delno zjasnilo, popoldne bo možna kakšna manjša ploha.

Vremenska slika: Iznad zahodne Evrope sega nad vzhodne Alpe, severno Sredozemlje in severozahodni Balkan območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka s severozahodnimi vetrovi hladen in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne se bo v krajih severno od nas pooblačilo. V ponedeljek bo v krajih zahodno od nas in ob severnem Jadranu pretežno jasno. Drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh.

Biovreme: Danes in v ponedeljek bo vremenski vpliv ugoden in v krajih s sončnim vremenom spodbuden. Le v noči na ponedeljek bo moteno spanje vremensko najbolj občutljivih.