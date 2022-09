Jošt Zakrajšek državni prvak na 1000 metrov

Bled, 18. septembra - Sprinterji in sprinterke na mirnih vodah so v soboto v nič kaj prijetnih tekmovalnih razmerah nastopili na državnem prvenstvu na Bledu, kjer so se borili za kolajne na 1000-metrski razdalji. V članski moški konkurenci kajakašev se je zmage veselil Jošt Zakrajšek. V članski ženski konkurenci je bila najboljša Szilvia Kollo.