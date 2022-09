Na premierni super ekipni tekmi slovenski skakalci šesti

Rašnov, 17. septembra - Slovenski smučarski skakalci so bili šesti na premierni super ekipni tekmi v romunskem Rašnovu, na kateri sta dva tekmovalca v treh serijah zastopala barve svoje države. Slovenijo sta na tekmi poletne velike nagrade zastopala Patrik Vitez in Peter Prevc. Za Avstrijo sta zmagala Daniel Tschofenig in Manuel Fettner.