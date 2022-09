Osilnica odrezana od preostale Slovenije, Medved obljubil pomoč države

Kostel/Osilnica, 17. septembra - Razmere v občinah Osilnica in Kostel, ki so jih zaradi močnega dežja prizadele poplave in podori, še naprej ostajajo resne, saj v tem delu države še vedno dežuje. Razmere na terenu si je popoldne ogledal državni sekretar na obrambnem ministrstvu Rudi Medved, ki je obljubil pomoč države.