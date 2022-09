ZDA po desetletjih odpravile sankcije proti Cipru

Washington/Nikozija/Ankara, 17. septembra - ZDA so se odločile odpraviti embargo na izvoz orožja na grški del Cipra, ki so ga uvedle leta 1987 v upanju, da bodo grško in turško stran na ta način prisilile v pogajanja in dosegle ponovno združitev razdeljenega otoka. Odločitev je v petek sporočil ameriški državni sekretar Antony Blinken. V Nikoziji so navdušeni, v Ankari pa nezadovoljni.