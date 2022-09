Slovenska ekipa med sedmimi najboljšimi na evropskem bridž festivalu

Ljubljana/Pulj, 17. septembra - Danes se v Pulju zaključuje največji evropski festival bridža. Slovenska ekipa LOLa je festival končala na sedmem mestu, kar je največji uspeh za slovensko ekipo doslej. Sestavljali so jo Barbara Drinovec Drnovšek, Bogdan Rašul, Jože Sadar in Tomaž Adamiča, so sporočili z ljubljanske ekonomske fakultete.