Na več območjih danes z več kot 300 litri padavin

Ljubljana, 17. septembra - Na več območjih po Sloveniji so danes do 15. ure zabeležili več kot 300 litrov dežja na kvadratni meter. To mejo so med drugim presegli v Osilnici (419,9 litra), Idriji (327,9 litra), na Vrhniki (354,9 litra), na Šebreljskem vrhu (350,4 litra), Iskrbi (310 litrov), Žireh (305,2 litra) in Črnomlju (302,7 litra).