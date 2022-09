Manchester City na čelo angleške lige

London, 17. septembra - Manchester City je v 8. krogu angleške nogometne lige v gosteh premagal Wolverhampton s 3:0 in prevzel vodstvo na razpredelnici. Tam bo zaradi precej boljše razlike ostal tudi po tekmi med Tottenhamom in Leicestrom ob 18.30, četudi bi prvi zmagal in prišel do 17. točke. Toliko jih ima tudi City, a ima slednji veliko boljšo razliko v zadetkih.