V Bohinju danes tradicionalni Kravji bal

Bohinj, 18. septembra - Turistično društvo Bohinj danes pripravlja tradicionalni Kravji bal. Gre za najstarejšo prireditev v Bohinju, ki je bila do petdesetih let prejšnjega stoletja predvsem praznik za domačine, ki so se skupaj s planšarji in gostinci veselili ob koncu turistične in pašne sezone. Danes je Kravji bal ena izmed največjih prireditev v Bohinju.