Kolpa poplavlja, možna tudi razlivanja nekaterih drugih rek

Ljubljana, 17. septembra - Vodnatost rek se je zaradi močnega dežja ponoči povečala, Kolpa poplavlja, danes so možna tudi razlivanja nekaterih drugih rek, med drugim Ljubljanice in Krke. Popoldne se bo sicer vodnatost večine rek začela zmanjševati, kar se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh, so sporočili z Agencije RS za okolje (Arso).