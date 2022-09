Dnevnik o lokalnih volitvah v Ljubljani (17. 9.)

Ljubljana, 17. septembra - Miran Lesjak v komentarju Janković in bleferji piše o tem, da je statistično ljubljanski župan Zoran Janković najuspešnejši ljubljanski župan od 90. let. Tudi predvolilna abstinenca političnih akterjev izpričuje, da se zavedajo njegovega primata in svoje nemoči, da bi mu konkurirali z dobrim programom in uglednim protikandidatom, meni avtor.