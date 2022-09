Stanje v Osilnici in Kostelu se je nekoliko umirilo, a ostaja resno

Kostel/Osilnica, 17. septembra - V občinah Osilnica in Kostel, ki so jih v petek prizadele poplave, se je stanje čez noč nekoliko umirilo, a še naprej ostaja zelo resno. Poškodovane je bilo veliko občinske in državne infrastrukture, poplavljenih veliko hiš, še naprej močno dežuje. Škoda je velika, odprava bo dolgotrajna, pravi podžupan Kostela Miran Briški. Žrtev pa na srečo ni.