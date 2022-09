Vreme: Oblačno, deževno in hladno

Ljubljana, 17. septembra - Danes bo oblačno, deževno in hladno. Meja sneženja bo na okoli 1600 metrih nadmorske višine. Padavine bodo sredi dneva od severa slabele in do večera povsod ponehale, najpozneje na jugovzhodu, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Na Primorskem bo pihala zmerna burja, ki bo zvečer ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo sveže in ponekod megleno. Čez dan bo povečini sončno, več oblačnosti bo popoldne v severni Sloveniji. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 14 do 18, na Primorskem do 21 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na ponedeljek se bo prehodno pooblačilo, predvsem v vzhodni polovici Slovenije bo občasno rahlo deževalo. V ponedeljek in torek bo povečini sončno. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla.

Vremenska slika: Nad severnim in srednjim Jadranom je ciklonsko območje, ki se pomika nad Balkan. Od severovzhoda priteka nad naše kraje hladnejši in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno, predvsem v Alpah ter ob severnem Jadranu in na Hrvaškem bo deževalo. V Alpah bo snežilo do okoli 1600 metrov nadmorske višine. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna burja, ki bo zvečer oslabela. V nedeljo bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne se bo v krajih severno od nas pooblačilo.

Biovreme: Danes bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, utrujenostjo in potrtostjo. Obremenitev bo popoldne slabela. V nedeljo bo vremenski vpliv ugoden.