Bolgarke svetovne prvakinje pred domačimi navijači

Sofija, 17. septembra - Bolgarke so pred domačimi navijači v Sofiji na svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki postale prvakinje v skupinskih sestavah. Zbrale so 66,600 točke. Srebro so osvojile Izraelke (64,650), bron pa Španke (63,200), potem ko so ene glavnih favoritinj Italijanke (62,050) naredile več napak v mešani sestavi in zgrešile zmagovalni oder.