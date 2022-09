Španci so se v finalu pridružili Francozom

Berlin, 16. septembra - V finalu evropskega košarkarskega prvenstva bosta igrali Francija in Nemčija. V polfinalu so Francozi povsem nadigrali Poljsko in zmagali s 95:54, v nadaljevanju večera pa so se jim v finalu pridružili še Španci, ki so bili od Nemcev boljši s 96:91 (27:24, 46:51, 65:71).