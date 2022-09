Tedenski pregled - svet od 16. 9. do 22. 9.

Ljubljana, 23. septembra - Britansko kraljico Elizabeto II. so po velikem državniškem pogrebu položili k večnemu počitku. Medtem je prišlo do nove dinamike v ukrajinski vojni. Rusija je napovedala izvedbo referendumov za priključitev zasedenih pokrajin, ruski predsednik Vladimir Putin pa je odredil mobilizacijo rezervistov. V Berlinu so to označili za dejanje obupa.