Newyorške borze končale v rdečem

New York, 16. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Ameriške delnice so v petek znova padle zaradi skrbi glede recesije, kar je povečalo tedenske izgube v pričakovanju bolj agresivnih prizadevanj centralne banke za boj proti inflaciji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.