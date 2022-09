Šenkova hiša prejela posebno priznanje na natečaju Konstruktivne Alpe

Ljubljana, 17. septembra - Švica in Kneževina Lihtenštajn sta v petek zvečer na šestem mednarodnem arhitekturnem natečaju Konstruktivne Alpe Šenkovi hiši podelili posebno priznanje. Kot so sporočili z ministrstva za okolje in prostor, je žirija izmed 240 prijavljenih projektov iz sedmih držav prepoznala 11 projektov kot izjemnih.