Primorske novice o teniških turnirjih v Portorožu (17. 9.)

Koper, 16. septembra - Bojan Gluhak v komentarju En turnir in veliko priložnosti piše o teniških tekmovanjih, ki so se ta teden odvijala v teniškem centru v Portorožu. Avtor poudarja, da tovrstni elitni turnirji ne ponujajo le razvedrila za gledalce, ampak so tudi odlična priložnost za promocijo kraja, države in nenazadnje tudi krovne teniške organizacije v njej.