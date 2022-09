Svetovni dan varnosti bolnikov v znamenju varne rabe zdravil

Ljubljana, 17. septembra - Danes obeležujemo svetovni dan varnosti bolnikov, ki je pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) letos pod geslom Zdravila brez škode posvečen ozaveščanju ljudi o pravilni uporabi zdravil. Ta namreč pripomore k izboljšanju zdravja ljudi in večji kakovosti življenja, so poudarili v Lekarniški zbornici Slovenije.