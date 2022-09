Vlada podprla pobudo za priznanje osamosvojitvenega sodelovanja krajevnih skupnosti

Ljubljana, 18. septembra - Vlada je podprla pobudo za javno priznanje osamosvojitvenih aktivnosti vsem udeležencem, vključno s krajevnimi skupnostmi in njihovimi predsedniki. Po navedbah ministrstva za obrambo bi se Republika Slovenija s tem lahko zahvalila vsem posameznikom in organizacijam, ki so prispevali k osamosvojitvi, in ne le članom veteranskih združenj.