Italijani in Nemci drugič zmagali v Davisovem pokalu

Ljubljana, 16. septembra - Teniški igralci iz Italije in Nemčije so drugič zmagali v skupinskem delu Davisovega pokala. Italiji sta zmago v Bologni priigrala Matteo Berrettini in Jannik Sinner, Nemčiji v Hamburgu pa naveza Kevin Krawietz/Tim Puetz. Obračuna Španija - Kanada v Valencii in Velika Britanija - Nizozemska v Glasgowu še nista končana, na obeh je izid 1:1.