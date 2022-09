Tekma na Dobu prestavljena zaradi dežja

Ljubljana, 16. septembra - Vodilni nogometni ekipi slovenske drugoligaške konkurence Krka in Aluminij danes ne bosta igrali tekem 8. kroga. Potem ko so Kidričani že pred časom prestavili tekmo s Fužinarjem Vzajemci na 28. september, so danes brez tekme ostali tudi Novomeščani. Močno deževje je poplavilo igrišče na Dobu, kjer bi pri Rolteku morali gostovati.