Občine in ministrstvo v pripravo približevalnih predlogov glede povprečnin za prihodnji dve leti

Ljubljana, 16. septembra - Minister za finance Klemen Boštjančič se je s predstavniki občinskih združenj danes srečal na uvodnem sestanku. Po navedbah občinskih predstavnikov so se dogovorili, da do prihodnjič pripravijo približevalne predloge glede višine povprečnin. Vlada si želi podpis dogovora z občinskimi združenji, so ob tem sporočili z ministrstva.