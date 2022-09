Vreme: Oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami

Temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno, hladno in sprva deževno. Meja sneženja se bo spustila do okoli 1600 metrov nadmorske višine. Padavine bodo sredi dneva od severa slabele in do večera povsod ponehale, najkasneje na jugovzhodu. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. Temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija.

Opozorilo: Zvečer in ponoči bodo v zahodni, osrednji in južni Sloveniji še možni dolgotrajni krajevni nalivi. Predvsem na Primorskem so možne tudi močnejše nevihte.

Obeti: V nedeljo zjutraj bo sveže in ponekod megleno. Čez dan bo deloma sončno, več oblačnosti bo na severu. V ponedeljek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, možna bo kakšna ploha. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

Vremenska slika: Nad severno Evropo je obsežno ciklonsko območje. Vremenska fronta se zadržuje nad našimi kraji. V spodnjih plasteh ozračja bo od vzhoda začel pritekati postopno hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno in deževno, v krajih južno od nas bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, ob severnem Jadranu bo večji del dneva še pihal jugo. V soboto bo oblačno s padavinami in hladneje. V Alpah bo snežilo do okoli 1600 metrov nadmorske višine. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna burja.