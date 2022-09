Po mnenju ministrstva za kulturo namen akta o medijski svobodi povečati neodvisnost medijev

Ljubljana, 16. septembra - Na ministrstvu za kulturo so v odzivu na danes predstavljeni predlog evropskega akta o medijski svobodi navedli, da želi Evropska komisija z aktom urediti transparentno delovanje medijev na notranjem trgu, ob upoštevanju novih razmer zaradi digitalne preobrazbe in vpliva velikih platform. Obenem želi povečati svobodo medijev in njihovo neodvisnost.