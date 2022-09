Na Mosu podelili sejemska priznanja Mestne občine Celje

Celje, 16. septembra - Mestna občina Celje je tudi na letošnjem Mednarodnem sejmu obrti in podjetništva (Mos) podelila priznanja razstavljavcem na sejmu. Letošnji prejemniki so podjetje CoGreen iz Destrnika, Mr. Bee Nika Poslek iz Zgornje Polskave in celjsko podjetje Celjske mesnine, so sporočili z občine.