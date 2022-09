Ministrstvoma za notranje zadeve in za javno upravo prihodnje leto manj denarja

Ljubljana, 16. septembra - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna za leto 2022. Ministrstvoma za notranje zadeve in za javno upravo pa tudi Službi vlade za digitalno preobrazbo prinaša nekaj manj denarja. Pristojne ministrice tega niso problematizirale, je bila pa do slišanega kritična opozicija.