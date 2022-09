Nov poraz nogometašev Triglava

Ljubljana, 16. septembra - Brinje Grosuplje so v 8. krogu 2. SNL v derbiju začelja v Kranju po dveh zadetih enajstmetrovkah premagale Triglav z 2:0 (1:0). Triglavani, ekipa nekdanjega trenerja Safeta Hadžića, ki so v prejšnjem krogu v gosteh premagali Aluminij in že mislili, da so izšli iz krize, so tako spet na zadnjem mestu prvenstvene razpredelnice.