Na RTVS izvolili predstavnike zaposlenih v organih zavoda

Ljubljana, 16. septembra - Na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) so v četrtek potekale volitve treh predstavnikov zaposlenih v programskem svetu, dveh predstavnikov v nadzornem svetu in volitve v svet delavcev za mandatno obdobje 2022-2026. Volilna udeležba je bila 53,53-odstotna, volitve so veljavne, je razvidno iz razglasa izida volitev, ki ga je pridobila STA.