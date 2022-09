New York, 16. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje začeli s padci. Že tako neugodnemu tednu so se danes pridružila nova opozorila o recesiji in zaskrbljujoča izjava dostavnega podjetja FedEx, da zapira trgovine in zamrzuje zaposlovanje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.