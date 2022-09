Predsedniške volitve: Za izvedbo volitev nekaj več kot 8,5 milijona evrov

Ljubljana, 19. septembra - Izvedba letošnjih predsedniških volitev bo po ocenah Državne volilne komisije (DVK) stala nekaj več kot 8,5 milijona evrov, kar je skoraj 3,3 milijona več kot so stale zadnje predsedniške volitve. Višji stroški so predvsem posledica draginje, in gredo v veliki meri na račun višjih stroškov poštnih storitev in tiska, so za STA pojasnili na DVK.