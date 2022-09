Gradaščica in Sora upadata, Kolpa še narašča in poplavlja

Ljubljana, 16. septembra - Hidrološke razmere v porečjih Gradaščice in Poljanske Sore so se sredi dneva umirile, obe reki upadata. Po podatkih Oddelka za hidrološke napoved Agencije RS za okolje Kolpa v zgornjem in srednjem toku še počasi narašča in poplavlja, v spodnjem toku pa bo močneje narasla popoldan oziroma zvečer.